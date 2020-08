Hansi Flick: "We gaan ons spel niet aanpassen voor Neymar en Mbappé"

Bayern München mag het zondag opnemen tegen PSG in de Champions League-finale en Hansi Flick en de zijnen zijn er klaar voor.

Tegen Barcelona en Lyon was Bayern, ondanks de sterke resultaten, kwetsbaar in de rug. De snelheid van Toko-Ekambi, Depay en Cornet zorgden meermaals voor problemen en Lyon had drie grote kansen om op voorsprong te komen.

Zondag heeft de tegenstand met Neymar en Kylian Mbappé ook heel wat snelheid vooraan en in tegenstelling tot de aanvallers van Lyon zullen zij die grote kansen niet laten liggen.

Toch wil Hansi Flick zich niet aan zijn tegenstander aanpassen. "We hebben de afgelopen maanden bewezen dat onze spelfilosofie werkt en wij gaan daar ook aan vasthouden. Onze hoge pressing heeft ons tot nu toe succes opgeleverd en we gaan daar dus geen grote veranderingen aan doen."