Arsenal gaat shoppen in Frankrijk om verdediging te versterken

De verdediging van Arsenal is al meermaals het zwakke punt gebleken van de ploeg. Mikel Arteta en Arsenal hebben daarom hun eerste versterking zo goed als beet.

Gabriel Magalhaes van Lille moet voor wat meer stabiliteit zorgen achteraan bij Arsenal. De Braziliaanse verdediger zou voor bijna 30 miljoen euro de overstap maken en tekent een contract voor vijf jaar. Maandag legt hij de medische testen af.

Het was de doorgaans erg betrouwbare Fabrizio Romano die met het nieuws naar buiten kwam, maar nu heeft ook The Guardian al bevestigd dat de transfer zal doorgaan.

De komst van Gabriel Magalhaes betekent waarschijnlijk ook het vertrek van Sokratis Papastathopoulos. De Griekse verdediger kan dan weer de overstap maken naar Napoli, de andere club die in de running was voor Gabriel.

Gabriel is een 22-jarige verdediger, die in 2017 bij Lille terechtkwam. Na twee uitleenbeurten brak hij aan het einde van het seizoen 2018-2019 door bij de Franse club. Dit seizoen was hij een ware revelatie en daar houdt Gabriel nu een toptransfer aan over.