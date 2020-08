Club Brugge NXT doet het niet slecht, maar ervaring RWDM gaf toch de doorslag

RWDM ging zaterdag met de drie punten lopen tegen Club Brugge NXT. De jonge gasten van blauw-zwart maakten een goeie indruk, maar moesten uiteindelijk met 2-0 de duimen leggen.

In de eerste helft ging het eigenlijk gelijk op en kon Club enkele keren dreigen via Van den Keybus. Doelman Nick Shilton moest wel een penalty redden, maar de jonge wolven hielden het vol tot de 70ste minuut.

Yagan scoorde en tien minuten later zette Dequevy de eindstand op het bord. Geen slecht debuut, maar het verschil in ervaring was wel nog redelijk groot. “We moeten proberen elke week die organisatie neer te zetten en kansen te creeëren. We moeten naar onszelf kijken en leren uit de fouten van vandaag”, gaf coach De Mil mee.