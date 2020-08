Presidentskandidaat Barcelona doet aan 'name dropping': "Al verschillende gesprekken gehad met Jürgen Klopp"

De kans dat Josep Bartomeu de presidentsverkiezingen van volgend jaar bij Barcelona overleeft, is bijzonder klein. Er moet een nieuwe wind komen en één van de kandidaten is Jordi Farré, een Catalaanse zakenman. Die liet intussen al de naam van Jürgen Klopp vallen.

Farré deed in 2015 ook al mee, maar kon toen niet genoeg handtekeningen verzamelen. "Natuurlijk hebben we onze visie en we zijn al begonnen met meerdere gesprekken met Klopp, omdat Barça zo'n trainer nodig heeft", zegt hij nu in gesprek met SPORT.

Met Victor Font heeft hij alvast een geduchte concurrent, want die wil Xavi terughalen. Font vond de aanstelling van Koeman niet gepast, maar Farré wil daar nog in meegaan. "Hij is de juiste oplossing voor dit moment, een legende van Barcelona. Ik denk dat Koeman de juiste persoon is, vanwege zijn karakter. Ik wens hem veel sterkte toe, want de uitdaging is erg groot."