Makelaar maakt komaf met geruchten omtrent transfer topspeler Manchester United

Mino Raiola, 's werelds bekendste voetbalmakelaar, heeft aan de Italiaanse kranten laten weten dat Paul Pogba zeker bij Manchester United zal blijven.

De Fransman ligt nog maar één jaar onder contract in Manchester waardoor de geruchtenmolen op gang is gekomen voor de middenvelder. Een ruildeal met Juventus voor Paolo Dybala, een transfer naar Real Madrid... er lagen enkele pistes op tafel voor Pogba.

Maar Raiola zegt dat de huidige financiële crisis ervoor gezorgd heeft dat Pogba zeker blijft. "Hij is ook nog eens een belangrijke speler in het huidige project, United zal geen biedingen voor hem aanvaarden. We zullen binnenkort ook nog wel eens samenzitten voor een nieuw contract, niemand moet zich zorgen maken", klinkt het bij Sky Sport Italia.