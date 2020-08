Defensie wint vanavond het pleit in de CL-finale: "Maar wel festival van offensief voetbal"

PSG-Bayern München, 't is toch wel een finale waar iedereen naar uitkijkt. Het aanvallende geweld is overweldigend, maar Sporza-verslaggever Peter Vandenbempt denkt dat de verdediging de doorslag zal geven.

De aanvallende kwaliteiten kent iedereen intussen wel. "Het moet een festival van offensief voetbal worden. Het zijn twee ploegen die indruk gemaakt hebben en offensief voetbal gespeeld hebben", zegt Vandenbempt bij Sporza.

PSG is zeker geen vogel voor de kat. "Bayern leek aanvankelijk de grote favoriet, maar in de halve finale tegen Lyon hebben ze toch wat defensieve kwetsbaarheid getoond. PSG is een goed collectief gebleken, uit het niets. Ineens hangt die groep aan mekaar. Neymar is drie jaar geleden gekomen om de CL te winnen en is plots een leider geworden. De ploeg die vanavond het beste de offensieve weelde van de tegenstander onder controle kan houden, die zal winnen."