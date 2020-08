Na mislopen deal Sancho: United-fans smeken om andere winger te kopen

Bij Manchester United willen ze er absoluut een winger bijhalen. Na het maandenlange geflirt tussen United en Sancho, bleek de Engelsman toch te duur te zijn. Maar de fans geven niet op en hebben nu hun pijlen op een andere speler gericht.

Na de Champions League-finale zijn ze in Manchester namelijk helemaal wild van Kingsley Coman. De Fransman van Bayern München scoorde het enige doelpunt in de finale en was zo matchwinnaar.

Coman lijkt in ieder geval een goedkopere optie dan Sancho. Dortmund wilt voor hun goudhaantje meer dan 100 miljoen euro vangen terwijl Coman een marktwaarde heeft van 'maar' 40 miljoen. Of Bayern akkoord zou gaan met een bod van 40 miljeun euro is een andere vraag.

In de Bundesliga speelde Coman 16 volledige wedstrijden. Hij gaf 4 assists en kwam ook 4x zelf tot scoren. Voor Bayern, was Coman ook nog speler van Juventus en PSG. United kan dus de 4e topclub worden voor Coman.