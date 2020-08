Jérôme Boateng kent verdict na Champions League-finale, spierscheur en enkele weken rust

Jérôme Boateng moest tijdens de eerste helft al geblesseerd naar de kant tijdens de Champions League-finale. De verdediger van Bayern München liep een spierscheur op.

Na 25 minuten bleef Jérôme Boateng op de grond liggen. De Duitser kon niet meer verder en werd vervangen door Niklas Süle. Bayern München won ook zonder Boateng de Champions League, dus dat zal de pijn van de ervaren verdediger wel verzacht hebben.

Boateng liep een spierscheur op in het rechterbovenbeen. Daardoor zal Boateng tijdens zijn vakantie een apart programma meekrijgen om aan zijn herstel te werken. De vakantie is voor Boateng de ideale gelegenheid om te rusten en te herstellen van zijn blessure.

De toekomst van Jérôme Boateng is al langer onzeker bij Bayern München. Maar door de lange blessures van Niklas Süle en Lucas Hernandez werd de 31-jarige verdediger dit seizoen alsnog titularis.