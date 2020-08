De Bruyne-Messi... Zou dat een goeie match zijn?

Lionel Messi en Barcelona, wie had een paar jaar geleden gedacht dat de Argentijn ooit voor een andere club zou willen spelen. De verzuurde relatie met voorzitter Josep Bartomeu is hem echter te veel geworden. Een hereniging met Pep Guardiola lijkt voor de hand te liggen.

PSG zal zich uiteraard ook wel roeren om hem te verenigen met Neymar. Maar het is toch wel Manchester City dat de beste papieren in handen heeft. Daarmee zijn we direct ook rond qua clubs die hem kunnen betalen. City droomt van de Champions League en heeft daar de voorbije jaren zwaar voor geïnvesteerd.

Tot nu toe is het nog niet gelukt, maar Pep Guardiola - die samen met Messi zijn grootste successen behaalde - heeft nog respijt gekregen. City tastte zwaar in de buidel om Kevin De Bruyne aan boord te houden en zou hem nu nog een andere wereldster als ploegmaat kunnen schenken. De Bruyne-Messi... zou dat werken?