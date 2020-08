OFFICIEEL: Chelsea maakt indruk en haalt centrale verdediger weg bij PSG

Chelsea is aan een indrukwekkende transferperiode bezig. Naast Werner, Ziyech, Chilwell en Sarr hebben ze nu ook Thiago Silva aangetrokken. De Braziliaan was een vrije speler, want zijn contract liep deze zomer af bij PSG.

Sinds 2012 speelde Thiago Silva al voor PSG, maar na 8 jaar en 315 wedstrijden heeft de Braziliaan afscheid genomen van de club. De kapitein van de Franse club trekt naar Chelsea. Daar tekende hij een contract voor één seizoen met een optie op een extra jaar. Het is al de vijfde transfer van Chelsea deze zomer, want ze haalden eerder ook al Werner, Ziyech, Chilwell en Sarr. Hier zal het niet bij blijven voor de Engelse topclub, want ook Kai Havertz zou nog op weg zijn naar Stamford Bridge. Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020