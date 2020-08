Suarez in spitsenduo met eeuwige concurrent van Messi?

Naar waar trekt Luis Suarez? Of blijft hij dan toch gewoon bij Barcelona ondanks het gegeven dat voorzitter Bartomeu en trainer Koeman tegen de speler gezegd hebben dat hij mag beschikekn?

Volgens Sky Sports-journalist Gianluca Di Marzio staat Suarez op de verlanglijst van Juventus. Bij De Oude Dame hopen ze Suarez gratis weg te plukken bij Barcelona. Ook Ajax en PSG zouden geïnteresseerd zijn in de Uruguayaanse spits.

Als de deal met Juventus er komt, zou Suarez een spitsenduo kunnen vormen met Cristiano Ronaldo, de eeuwige rivaal van Lionel Messi in de discussie over wie de beste voetballler van het moment is.

Volgens Di Marzio wilt Suarez een ontslagvergoeding van zo'n 25 miljoen euro. De Uruguayaan wacht nog op antwoord van de bazen bij Barcelona.