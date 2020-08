Koeman en Barcelona halen oude bekende opnieuw bij technische staff

En die physical coach is een oude bekende bij Barcelona. Albert Roca maakte namelijk zo'n 15 jaar geleden ook 5 jaar lang deel uit van de technische staff van Barcelona. Toenmalig hoofdtrainer bij Barcelona was de Nederlander Frank Rijkaard. Nu zal hij dus onder het bewind staan van Ronald Koeman, een andere Nederlander.

De Spanjaard komt over van de Indische competitie. Hij trainde er sinds januari Hyderabad.

[LATEST NEWS]: Albert Roca will be the new fitness coach working alongside @RonaldKoeman



Barça would like to thank @HydFCOfficial for allowing Roca, who was at Barça during the Frank Rijkaard era, to return, and wishes them every success in the next @IndSuperLeague. pic.twitter.com/mzxy9y5EBX