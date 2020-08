Geen 12 op 12 voor Beerschot: Standard voorlopig alleen aan de leiding na 0-3 overwinning

Standard heeft deze middag kunnen winnen op het veld van Beerschot. Het werd 0-3 na doelpunten van Avenatti, Lestienne en Oulare. Door deze zege komt Standard voorlopig alleen aan de leiding.

Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de wedstrijd. Het speelde zich vooral op het middenveld af, maar af en toe kwam er een kleine kans. Zo trapte Tissoudali hoog over en Avenatti kon net niet uithalen na een goede tussenkomst van Vanhamel.

Op het half uur kwam er dan toch dreiging van de bezoekers. Eerst stak Raskin Cop in het straatje, maar het schot van de aanvaller ging over. Twee minuten later was het wel raak. Opnieuw Raskin met goed voorbereidend werk en Avenatti stond op de juiste plaats om de score te openen: 0-1.

Na het openingsdoelpunt kwam Beerschot beter in de wedstrijd en net voor de rust gingen ze nog op zoek naar de gelijkmaker. Een schot van Noubissi raakte echter niet voorbij de defensie van Standard en een kopbal van Frans ging net naast. Standard ging dan ook rusten met een 0-1 voorsprong.

Tweede helft

In de tweede helft kregen we meer te zien. Beide ploegen gingen op zoek naar een doelpunt, maar Standard had de betere kansen. Gavory was er twee keer dichtbij, maar Vanhamel en de paal stonden in de weg. Ook Lestienne raakte niet voorbij de doelman van Beerschot.

Aan de overkant zorgde Tissoudali voor dreiging. De aanvaller ging goed voorbij Shamir, maar zijn plaatsbal ging net naast. Even later trapte de Nederlander van dichtbij over. Een voorzet van invaller Halaimia ging dankzij Laifis dan weer net naast.

Een kwartier voor het einde kwam Beerschot zeer dicht bij de gelijkmaker. Halaimia had een schitterende actie in huis en hij legde de bal panklaar op het hoofd van Tissoudali, maar de aanvaller kopte onbegrijpelijk naast.

Het werd een dure misser, want twee minuten later zorgde Lestienne aan de overkant voor de 0-2. De flankaanvaller kon alleen op doel afgaan en hij plaatste de bal mooi naast Vanhamel in doel.

Het bleeft niet bij 0-2, want vijf minuten voor het einde zorgde Oulare met een rake kopbal nog voor de 0-3. Even daarvoor trapte nieuwkomer Suzuki nog tegen de paal, maar 0-3 werd meteen ook de eindstand. Daardoor komt Standard voorlopig alleen aan de leiding, maar Charleroi kan er nog over als ze vanavond punten kunnen rapen tegen Antwerp. Beerschot verliest voor het eerst dit seizoen, maar de promovendus blijft met 9 op 12 mooi bovenin meedraaien.