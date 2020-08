Bob Peeters laat smaakmakers uit de ploeg tegen Union: "Ik gaf een duidelijk signaal"

Net als tegen Lierse Kempenzonen bleef Westerlo ook in de topper tegen Union steken op een 0-0. Opmerkelijk: Peeters trad in het Dudenpark aan zonder Tuur Dierckx en de smaakmakers van vorig seizoen: Kurt Abrahams en Christian Brüls.

Peeters hekelde na de onverwachte draw tegen Lierse K. de mentaliteit van zijn spelers. En dat bleef niet zonder gevolg. Dierckx en Abrahams begonnen op de bank tegen Union. Sterkhouder Christian Brüls zat niet eens in de selectie tegen de Brusselaars.

"Vrijdag en zaterdag liet ik Brüls niet meer mee trainen", aldus Peeters in GVA. "Als spelers niet 100% gemotiveerd zijn, laat ik ze niet spelen. De motivatie bij Christian was er niet. Het hoofd moet vrij zijn en dat is bij hem niet het geval. In één woord: transferitis. Niemand is groter dan Westerlo", is de T1 van de Kemphanen duidelijk.

Kurt Abrahams moest zich tevreden stellen met een korte invalbeurt, Tuur Dierckx bleef zelfs negentig minuten aan de bank gekluisterd.