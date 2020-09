Ivan Rakitic is de eerste die Barcelona verlaat, Kroaat tekent contract voor drie seizoenen bij Sevilla

Ivan Rakitic is de eerste die Barcelona verlaat, maar waarschijnlijk niet de laatste. De 32-jarige Kroaat heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Sevilla.

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar de onderhandelingen bleven maar aanslepen. Nu hebben alle partijen dan toch een akkoord gevonden en de komende drie seizoenen is Rakitic weer te bewonderen in een Sevilla-shirt.

"Hij keert terug naar huis", omschrijven ze bij Sevilla de transfer. Rakitic speelde van kwam in januari 2011 aan bij Sevilla en na 149 wedstrijden en een Europa League trok hij in de zomer van 2014 naar Barcelona.

Daar zou Rakitic uiteindelijk zes seizoenen voetballen en won hij 16 prijzen, waaronder een Champions League en vier keer de Spaanse competitie.

Sevilla betaalt 1,5 miljoen euro voor de 32-jarige Rakitic. Hij is de eerste die Barcelona verlaat, maar naar alle waarschijnlijkheid volgen er nog wel heel wat. Na een teleurstellend seizoen lijkt de hele selectie van Barcelona aan vervanging toe.