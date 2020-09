Frenkie de Jong stelt gerust: "Messi zit nog steeds in de WhatsApp-groep"

Frenkie de Jong zal zich zijn carrière wel anders voorgesteld hebben bij Barcelona. Een slecht seizoen 2019/2020 en waarschijnlijk zal hij volgend seizoen zonder Messi moeten opdraven.

Bij de NOS en FOX schetst hij de situatie bij de club in crisis. "Ik weet eigenlijk niet hoe het zit. Ik heb Messi er niet over gebeld en ook het bestuur heb ik er niet over gesproken", bekent hij. De komende week zal het alleszins rustig zijn bij Barcelona door de interlandbreak. "Als ik na de interlands terugkom, zie ik wel wat er gebeurd is bij de club", zegt de Jong.

Dat een mogelijk vertrek van Messi een optie is, gaat de hele voetbalwereld rond. "Zelfs als ik het niet zou willen volgen, krijg het waarschijnlijk nog mee", klinkt het bij de Jong. "Maar ik kan al wel zeggen dat hij nog in de WhatsApp-groep van de ploeg zit", zegt hij met een knipoog.