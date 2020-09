Het waarom achter de klacht van Kevin De Bruyne tegen Patrick De Koster: Rode Duivel staat voor opvallende overstap

Patrick De Koster zit in de cel... na een klacht van Kevin De Bruyne. Uitgerekend hij sleept hem voor de rechter. Maar wat zijn de beweegredenen van de middenvelder van Manchester City?

De voorbije dagen werd al duidelijk dat het om een oude geldzaak gaat. Patrick De Koster zou naar verluidt tien miljoen euro - het bedrag varieert van bron tot bron - in de zak gestoken hebben bij de transfer van Kevin De Bruyne van VfL Wolfsburg en Manchester City.

Het is normaal dat een zaakwaarnemer zich laat vergoeden voor bewezen diensten. Maar in dat geval was het bedrag aanzienlijk hoger dan hetgeen was overeengekomen met papa De Bruyne. En laatstgenoemde kwam het bedrog op het spoor via Football Leaks.

Maar zijn het enkel KDB en vader De Bruyne die achter de klacht zitten? Of werden ze op weg gezet door een derde partij? Roc Nation (marketingbureau van Jay Z en kantoor van Romelu Lukaku, nvdr.) behartigt al een poosje de commerciële belangen van de Rode Duivel.

Roc Nation

U voelt het al komen. Die belangen werden vroeger beheerd door De Koster. Roc Nation deed al meerdere pogingen om De Bruyne volledig binnen te halen. En dan komen die cijfertjes natuurlijk héél goed uit. U voelt het al komen?