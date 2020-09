Mehdi Bayat tevreden maar pessimistisch: "Met supporters in de Europa League? Weinig waarschijnlijk"

Sporting Charleroi weet nagenoeg tegen wie ze het zullen opnemen in hun Europees avontuur: Partizan Belgrado of FC Sfintul Gheorghe.

Charleroi neemt het tegen één van die ploegen op in de derde kwalificatieronden van de Europa League op 24 september. Het grote 'voordeel' is dat Charleroi de eer heeft om de tegenstander te ontvangen op Mambourg.

"Dat was ook de voorkeur van de club en de staff", bevestigt Mehdi Bayat. "We weten dat we belangrijke wedstrijden hebben voor en na de Europese confrontatie. Een reis zou enkel meer vermoeidheid met zich meebrengen", vult hij aan.

"Met publiek in het stadion? Ik vrees ervoor..."

Maar of Charleroi het met supporters zal opnemen tegen hun Europese tegenstander is Bayat sceptisch. "Ik vrees ervoor. De UEFA organiseert eerst met de Europese Supercup op 24 september een testwedstrijd met publiek. Die wedstrijd zal het startpunt zijn om publiek te mogen ontvangen in de toekomst."

De Zebra's zullen dus minstens één horde moeten nemen voor ze hun terugkeer op het Europese toneel mogen vieren met de supporters.