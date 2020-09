Roberto Martinez legt uit waarom hij Vanheusden en Bornauw naar beloften stuurt

Vincent Kompany zette er een punt achter en Thomas Vermaelen mag niet naar België afreizen. Tijd om wat jonge jongens in de groep te integreren denkt men dan, maar niets is minder waar.

Sebastiaan Bornauw en Zinho Vanheusden, twee jonge verdedigers die straks de oude garde moeten vervangen, mogen zich opnieuw melden bij de beloften. Maar daar heeft Roberto Martinez een goede reden voor.

"Ik volg de ontwikkeling van jongens als Sebastiaan Bornauw, Zinho Vanheusden en Alexis Saelemaekers op de voet, maar voor sommige jongens is het beter 90 minuten te spelen bij de beloften, dan op de bank te zitten bij de eerste ploeg", geeft Martinez aan in Sport/Voetbalmagazine.

"Voor aanvallende spelers is het ook gemakkelijker om in te vallen dan voor verdedigers. Een verdediging stel je in principe op om telkens 90 minuten te voetballen."

"Daarnaast ben ik ook benieuwd hoe zij de leiding nemen in die jonge groep om zich te plaatsen voor het EK", sluit Martinez af.