Topkandidaat-voorzitter Barcelona heeft slecht nieuws te melden rond Messi-saga

De kans lijkt met de kans kleiner dat Lionel Messi komend seizoen nog bij Barcelona speelt. Ook kandidaat-voorzitter Victor Font kan het tij niet keren.

Victor Font is niet zomaar een kandidaat-voorzitter van Barcelona, hij wordt in de wandelgangen als dé topkandidaat beschouwd. Hij wil ex-icoon Xavi als coach aanbrengen en een een ware revolutie teweegbrengen.

Maar Messi bekeren om volgend seizoen toch voor Barcelona te spelen? Dat lijkt hem toch niet te lukken. Bij Sky Sports. "Messi houdt van Barcelona en wil winnen. De club is er niet in geslaagd om een competitief team te bouwen", klinkt het.

"Er is altijd hoop. Maar het is weinig waarschijnlijk dat Messi volgend jaar nog voor Barcelona zal spelen. We moeten ervoor zorgen dat een mogelijke overgang naar een andere ploeg zo soepel mogelijk verloopt. We moeten ervoor zorgen dat we geen bruggen opblazen met Messi, een speler die ons naar zoveel successen geleid heeft."