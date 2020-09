📷 Rode Duivels stellen hun nieuwe uitshirt voor

Gisteren geraakte al bekend dat de Rode Duivels en Adidas nog zes jaar langer met elkaar doorgaan en vandaag is daar meteen het nieuwste resultaat van te bewonderen.

Voor het nieuwe uit-shirt kiezen de Rode Duivels deze keer voor een witte uitrusting. In deze outfit zullen de Rode Duivels voortaan te bewonderen zijn tijdens de Nations League-wedstrijden en op het EK 2021.

A touch of Belgium, away from home. Our new away jersey. šŸ˜šŸ‘•#ReadyForEurope #COMEONBELGIUM šŸ‡§šŸ‡Ŗ pic.twitter.com/kv1MCdqNjM