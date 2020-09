Officieel: Aston Villa trekt portefeuille open voor nieuwe rechtsback

Cash wordt gezien als een groot talent. De Engelse rechtsback werd het voorbije seizoen speler van het jaar bij Nottingham Forest en Aston Villa heeft de speler weggehaald uit The Championship voor zo'n 18 miljoen euro.

Dean Smith, de trainer van Aston Villa, is zeer tevreden met zijn nieuwe aanwinst. "We hebben één van de beste Engelse talenten in huis gehaald. Hij heeft de voorbije jaren al mooie dingen laten zien en hij zal zich makkelijk integreren in onze groep", laat hij op de officiële website van de club weten.

We are delighted to confirm the signing of @mattycash622 from Nottingham Forest. 🤝



Join us in welcoming him to the club!#AVFC