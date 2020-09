De woorden van Luka Modric aan Eden Hazard: "Volgend seizoen moet je 100% zijn!"

Luka Modric gaf in interview meer uitleg over Eden Hazard. De winnaar van de Gouden Bal in 2018 verwacht veel van de Rode Duivel volgend seizoen.

Luka Modric aarzelde niet om hem eraan te herinneren. "Hij is een geweldige kerel, een speciale speler. Hij heeft met veel pijn gespeeld, maar de mensen geven er niet om als je kleine problemen hebt, ze wachten altijd op het beste," vertelde Modric in een interview aan AFP. Je moet 100% zijn, anders wordt het moeilijk. En dat is precies waarom hij denkt dat zijn teamgenoot volgend seizoen niet het recht heeft om fouten te maken. "Ik heb met hem gepraat, ik heb hem uitgelegd dat we hem volgend seizoen op zijn best nodig hebben. Ik zei: 'Het is een leerzaam seizoen, maar volgend seizoen moet je 100% zijn, anders wordt het moeilijk." Toch denkt de Kroaat dat Hazard volgend seizoen indruk zal maken. "Ik hoop dat hij zonder problemen terugkomt en dan weet ik zeker dat hij zijn potentieel zal laten zien en waarom de club hem heeft gekocht, want we zullen hem veel nodig hebben", besluit Modric.