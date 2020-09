Problemen voor Boca Juniors: 18 spelers positief getest op het coronavirus

Slecht nieuws voor de Boca Juniors. Na een testronde is gebleken dat 18 spelers besmet zijn met het coronavirus. 4 spelers zouden ook enkele symptomen vertonen. De 18 spelers zitten dan ook in quarantaine.

In Argentinië hebben 18 spelers positief getest op het coronavirus bij de Boca Juniors. De club heeft het nieuws zelfs bekendgemaakt. 4 spelers vertonen symptomen en de spelers die besmet zijn, zitten nu in isolatie. De ploeg zal de situatie de komende dagen nadrukkelijk in de gaten houden.