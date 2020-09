🎥 Turkije bijt in het zand na dé goal van de speeldag in de Nations League

Dominik Szoboszlai scoorde donderdagavond niet alleen een geweldig doelpunt in de Nations League, het was ook nog een erg belangrijke treffer voor Hongarije.

Turkije werkte een knappe kwalificatiecampagne af voor het Euro 2020 en mag komende zomer de openingsmatch spelen op het EK. In de Nations League gaat het hen minder goed af. In de vorige campagne werd het troosteloos laatste in de B-reeks en de nieuwe campagne werd ingezet met een verrassende nederlaag tegen Hongarije.

Kwelduivel van dienst was Dominik Szoboszlai. In minuut 80 scoorde hij de enige goal van het treffen. En hoe!? Met een geweldige vrijschop. Geniet mee via onderstaande video.