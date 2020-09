Jonge Belg staat op het punt om zijn contract te verlengen bij Italiaanse club

Jamie Yayi Mpie staat op het punt om zijn contract te verlengen bij Sampdoria. Hij heeft nog niet met de eerste ploeg gespeeld, maar de Italiaanse club lijkt wel in hem te geloven.

De 19-jarige Jamie Yayi Mpie, die bij de jeugd van OHL en Anderlecht heeft gevoetbald, kwam in 2017 bij Sampdroria terecht. Drie jaar later wacht de jonge Belg nog steeds op zijn eerste minuten bij het eerste team van Sampdoria.

Maar de Italiaanse club gelooft in hem. Volgens Sampdorianews staat Sampdoria op het punt om hem een nieuw tweejarig contract aan te bieden. Jamie Yayi Mpie was bij de beloften al goed voor 4 doelpunten en 3 assists in 51 wedstrijden.