Wordt Kevin De Bruyne nu ook door zijn collega's uitgeroepen tot beste speler? Nominatie heeft hij alvast op zak!

Van de fans heeft Kevin De Bruyne de trofee voor beste speler al gekregen. De pers riep Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson dan weer uit tot de beste speler van de Premier League.

Nu zijn beide spelers opnieuw genomineerd. De vier overige kanshebbers onderstrepen de dominantie van Liverpool en Manchester City in Engeland. Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold en Virgil Van Dijk zijn de drie andere genomineerde Reds. De Bruynes ploegmaat Raheem Sterling is de zesde kanshebber.

The nominees for the PFA Players’ Player of the Year!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @trentaa98

🇧🇪 @DeBruyneKev

🇳🇱 @VirgilvDijk

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @Jhenderson

🇸🇳 Sadio Mané

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @sterling7#PFAawards #POTY pic.twitter.com/LQSDt3ojDV