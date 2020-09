Wout Faes heeft ambities: "Basisspeler worden in Ligue 1"

Wout Faes maakte de overstap naar de Ligue 1 en speelt dit seizoen bij Stade de Reims. Daar heeft hij de nodige ambities in het nieuwe seizoen.

"Alles verloopt goed in Reims", aldus Wout Faes in een reactie tijdens zijn werk voor de Belgische beloften in aanloop naar het duel tegen Duitsland toe. Zijn club begin tegen Monaco en Lille met 1 op 6, maar Faes kreeg wel meteen zijn kans.

"Thomas Foket heeft me geholpen toen ik hier aankwam en het helpt dat hier enkele Belgen zitten, met ook nog De Smet. En het niveau van de competitie en de club is echt hoog", is Faes in de wolken over zijn overstap.

"Het is een leuke verrassing dat ik meteen in de basis mocht staan, al is het mijn ambitie om vaste bassispeler te zijn. Het gaat hier sneller, maar ook wel een beetje properder. Het zou misschien wel een springplank voor me kunnen zijn, zoals voor Engels gebeurde."

Kende Reims niet voor hun interesse

Faes was eerlijk: "Neen, ik kende Reims niet voor ze interesse in me toonden. Maar het is een club met een mooie en grote geschiedenis, die fier is op hun verleden."

"Ik kende niet veel van de Franse competitie, maar weet dat Reims een gerespecteerde club is." Midden september volgt een duel in de Europa League tegen Servette voor de Franse club, eerst is er natuurlijk nog België - Duitsland bij de U21.