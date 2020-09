Yaya Touré mag niet deelnemen aan benefietwedstrijd omdat hij pornovideo doorstuurt in WhatsApp-groep

Yaya Touré heeft zich niet van zijn beste kant laten zien. De Ivoriaan zou deelnemen aan SoccerAid, een benefietwedstrijd voor Unicef, maar is door de organisatie weggestuurd.

Yaya Touré, bekend van zijn passages bij Manchester City, Barcelona en Beveren, zou deelnemen aan de jaarlijkse SoccerAid. Een wedstrijd waarin verschillende (ex-)vedettes het tegen elkaar opnemen en waarvan de opbrengst naar Unicef gaat.

Maar Touré is door de organisatie uit zijn hotel gezet en werd verzocht zo snel mogelijk te vertrekken. Enkele berichten van de Ivoriaan werden niet gesmaakt door de organisatie.

In een WhatsApp-groep, waar alle deelnemers inzitten, beweerde Touré dat hij zo 19 prostituees in het hotel kon krijgen, gevolgd door een pornografische video. In de groep zitten ook vrouwen en al snel werd Touré uit de groep verwijderd.

Touré, vader van drie kinderen en getrouwd, heeft nog niet gereageerd op het gebeuren, maar volgens de organisatie ging hij akkoord met het verlaten van het hotel en de uitsluiting van deelname aan de wedstrijd.