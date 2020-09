Nations League: Ansu Fati krijgt eerste basisplaats bij Spanje

Het gaat hard voor Ansu Fati dit seizoen. De nog steeds maar 17-jarige flankaanvaller van FC Barcelona maakte deze week zijn debuut voor Spanje en vandaag mag hij zelfs in de basis starten tegen Oekraïne.

Spanje neemt het deze avond op tegen Oekraïne. Bij de Spanjaarden staan enkele verrassingen in de opstelling en de grootste verrassing is misschien wel Ansu Fati. De 17-jarige flankaanvaller start voor de eerste keer in de basis. Ook Mikel Merino, Dani Olmo en Gerard Moreno krijgen een basisplaats. Toch zal het vooral uitkijken worden naar Thiago Alcántara. De middenvelder maakte enkele dagen geleden heel wat indruk tegen Duitsland.

Duitsland neemt het vanavond dan weer op tegen Zwitserland. Er zijn weinig wijzigingen in vergelijking met de wedstrijd tegen Spanje, maar in doel komt Bernd Leno in de plaats van Kevin Trapp.

