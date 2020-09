Jérémy Doku Rode Duivel: "Niet gedacht nog te mogen invallen"

Het was lang wachten voor Jérémy Doku, maar in de slotfase mocht de Anderlechtspeler dan tóch invallen voor de Rode Duivels.

"Ik had niet meer gedacht te gaan invallen. Ik had al opgewarmd en het was lang wachten", aldus de youngster bij RTL.

"Dit doet deugd. In zo'n match met zo'n ploegmaats mogen invallen, dat is gewoon geweldig natuurlijk. Dit maakt deel uit van de grote momenten van het leven, zoals mijn debuut bij Anderlecht."