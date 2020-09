🎥 Met deze prachtgoal schrijft Ansu Fati geschiedenis & razende Tadic na 'schwalbe'

De Nations League kan niet op evenveel belangstelling rekenen van elke voetbalfan, maar dat wil niet zeggen dat er geen mooie en opvallende dingen te bewonderen zijn.

Zo is er een record te melden voor Ansu Fati. De 17-jarige winger van Barcelona scoorde voor Spanje en is met zijn 17 jaar en 311 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit van het Spaanse elftal. Hij doet het dan ook nog eens met een heel fraai doelpunt.

Fati wou het even eerder op een nog mooiere manier proberen maar zijn poging werd geblockt.

Gele Tadic

In het duel tussen Servië en Turkije werd niet gescoord, maar er was toch even wat animo op het veld. Ajax-speler Dusan Tadic gaat wel heel assertief verhaal halen bij de scheidsrechter nadat die een volgens Tadic te lichte overtreding gefloten had. Resultaat? Een gele kaart voor Tadic wegens zijn reactie.

Opmerking: de beelden van de gele kaart van Tadic zijn ondertussen al offline gehaald.