Opvallende transfer van jonge Belg met verleden bij Lierse en Standard van Bulgaarse topklasse naar ... Engelse 5e(!) klasse

Binnen het voetbal zijn er heel wat toptransfers te noteren en ook diverse Rode Duivels veranderden deze zomer van club. Maar er zijn ook transfers die onder de radar blijven.

Kent u Elisha Sam bijvoorbeeld? De 23-jarige Antwerpenaar is een jeugdproduct van Lierse en Standard en speelt komend seizoen in Engeland.

Want: hij ruilt na eerdere avonturen in Israël en FC Eindhoven nu het Bulgaarse Arda Kardzhali in voor het Engelse Notts County.

Vijfde klasse

Bij de Bulgaarse topklasser was hij vorig seizoen goed voor drie goals en een assist in 698 speelminuten, volgend seizoen moet de centrumspits dat ook doen bij Notts County.

Het is wel een opvallende move, van het hoogste niveau in Bulgarije naar het vijfde niveau in Engeland. Voor Sam dé mogelijkheid om zich te laten opmerken op weg naar de top?