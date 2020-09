De vraag die we ons moéten stellen: is Barça 2.0 wel beter af mét Messi?

Lionel Messi blijft nog minstens één seizoen bij FC Barcelona. Maar is dat eigenlijk een goede zaak voor de Catalaanse grootmacht?

Lionel Messi is dan wel (één van) de grootste voetballer(s) die ooit op een veld heeft gestaan, maar het is een vraag die we moeten durven stellen. Is FC Barcelona niet beter af zonder de Vlo?

Barça staat namelijk op een keerpunt. Ronald Koeman - of zal Xavi na de voorzittersverkiezingen aan het roer staan? - moet een volledig nieuw elftal bouwen. De principes moeten dan wel niet overboord, een pak anciens wel.

Het contract van Messi loopt eind volgend seizoen af. Eigenlijk maakt het niet uit of hij nog één of twee jaar blijft. De Argentijn heeft altijd geopperd dat hij zijn carrière wil afsluiten in zijn thuisland bij Newell’s Old Boys.

En wat dan? Opnieuw beginnen? In onze ogen is dat puur tijdverlies. Nogmaals: we moeten ons allemaal durven afvragen of Barcelona er niet beter aan doet om Messi te verkopen. Op lange termijn alvast wel.

Korte pijn?

Een seizoen extra Messi betekent ook een seizoen extra kosten, zo’n honderd miljoen euro. Dat wil zeggen dat er géén budget is voor Lautaro Martinez. Dat er géén budget is voor andere versterkingen. Dat er dus géén omwenteling zal komen.

Bovendien lijkt Messi ook zijn onaantastbare status bij de fans kwijt. Josep Bartomeu is dan wel de steun van de meeste socio’s verloren, maar een instituut als Barça wereldwijd te kakken zetten doe je niét.

Misschien die honderd miljoen euro van Manchester City accepteren?