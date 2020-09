🎥 Het beste aankondigingsfilmpje ooit? Vitoria stelt Quaresma op geniale wijze voor

Ricardo Quaresma heeft een nieuwe club. De Portugees heeft zijn krabbel gezet onder een contract bij Vitoria Sport Clube. Maar vooral de officiële bekendmaking gaat over tongen.

Vitoria Sport Clube heeft namelijk kosten noch moeite gespaard om Ricardo Quaresma voor te stellen via de sociale kanalen. Nu zijn we anno 2020 toch al één en ander gewend, maar dit is echt wel een toppertje.