Straffe promovendi: Beerschot in het rijtje met Cercle, KV Mechelen en... Beerschot

De promovendi van de laatste vier jaar doen het steeds goed in de Belgische competitie. Cercle Brugge draait al een paar jaar mee in 1A, Antwerp sloot zelfs aan bij de Belgische top en KV Mechelen was goed op weg naar play-off 1. Ook Beerschot en OH Leuven hebben hun start niet gemist.

Na drie opeenvolgende overwinningen werd Beerschot met beide voeten op de grond gezet na de thuisnederlaag tegen Standard. De Mannekes liggen nu ook een puntje achter op de droomstart die KV Mechelen vorig jaar maakte met drie zeges en een gelijkspel na vier speeldagen. Ook OHL liet nog maar een nederlaag optekenen, ondanks de vele afwezigen bij de Vlaams-Brabanders. Oud-Heverlee Leuven sprokkelde tot dusver vijf punten. 23 op 36 Kunnen beide clubs die goede resultaten van de openingsfase de komende maanden verder doortrekken? STVV haalde ooit play-off 1 als promovendus, maar toen was het voldoende om bij de beste 6 te eindigen in de reguliere competitie. Dit jaar moet je bij de beste 4 zijn. Wat punten betreft was Cercle Brugge de beste promovendus van de voorbije 40 jaar. In 1980 behaalde de Vereniging 23 op 36 na twaalf speeldagen. Malinwa evenaarde die statistiek vorig seizoen. OHL en Beerschot weten dus wat hen te doen staat voor een plaats in de geschiedenisboeken. In 1999-2000 pakte Beerschot al eens 20 op 33 als promovendus, toen nog met Marc Degryse in de ploeg.