Hé, wat? Egypte is Afrika Cup kwijt... en er doet al een wild verhaal de ronde

Egypte heeft een probleem. De Afrikaanse kampioen is de Afrika Cup kwijt. De plaatselijke voetbalbond heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. Of weet een voormalige speler van RSC Anderlecht de trofee staan?

Egypte won de Afrika Cup in 2006, 2008 en 2010 en mocht de trofee dus permanent in Caïro houden. Enig probleem: daar is het kleinood niet meer.

De Egyptische voetbalbond heeft een onderzoek ingesteld, maar misschien is een telefoontje naar Ahmed Hassan voldoende. Heeft de recordinternational het kleinood in de living staan?

Gestolen?

Volgens andere bronnen is de Afrika Cup gestolen tijdens een brand in 2013. Het hoofdkantoor van de Egytische voetbalfederatie is destijds tijdens de bluswerken geplunderd.