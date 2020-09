Maltese ref voor Standard in Europa, KAA Gent krijgt oude bekende van Anderlecht toegewezen

Na speeldag 5 in de Belgische competitie moeten Standard en KAA Gent voor de eerste keer Europees aan de bak. Gent speelt de derde voorronde van de Champions League, Standard de tweede van de Europa League.

Op dinsdag 15 september ontvant KAA Gent het Oostenrijkse Austria Wenen. De wedstrijdleiding wordt door de UEFA in handen van Andrea Ekberg gelegd. De 35-jarige Zweed is geen onbekende voor Belgische clubs.

Zo floot hij vorig seizoen Standard - Arsenal (2-2), Fenerbahçe - Anderlecht (2-0) in 2018 en Anderlecht - Mainz (6-1) in 2016, allemaal in de groepsfase van de Europa League.

De scheidsrechter voor de partij tussen Standard en het Welshe Bala Town wordt gefloten door Trustin Farrugia Cann, een Maltees van 34 jaar. Hij floot nog geen Europese matchen van Belgische eersteklassers of van de nationale ploeg.