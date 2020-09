OFFICIEEL: Fulham plukt Nederlander weg uit de Ligue 1

Fulham is aan sterke transferperiode bezig. De promovendus uit The Championship huurde gisteren Alphonse Aréola al van PSG en vandaag hebben ze de komst afgerond van Kenny Tete, een Nederlandse verdediger van Fulham.

Denis Odoi krijgt op verdedigend vlak extra concurrentie bij Fulham. De Belg heeft net zijn contract verlengd bij de promovendus, maar de Premier League-club heeft vandaag ook de transfer van Kenny Tete afgerond.

Tete is een Nederlandse verdediger en de voorbije seizoenen kwam hij uit voor Olympique Lyon. Het voorbije seizoen kwam hij nog 28 keer in actie voor de Franse topclub in alle competitie samen. Bij Fulham krijgt Tete het rugnummer 2.