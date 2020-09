'Real Madrid luistert dan toch naar Bale en is bereid om een enorme geste te doen naar zijn volgende club toe'

Gareth Bale is de laatste jaren een overbodige pion geworden bij Real Madrid. De Welshmen heeft een zwaar contract en wil ergens weer aan voetballen toekomen, maar kan niet overal terecht. Real Madrid lijkt nu bereid om hem een duwtje in de rug te geven.

Door zijn bijzonder zwaar contract zijn er weinig clubs geneigd om Gareth Bale over te nemen van Real Madrid, mede omdat ze ook nog eens een transfersom moeten betalen voor de Welshman. Hij ligt nog tot 2022 vast in de Spaanse hoofdstad.

De Madrilenen zijn echter ook niet van plan om Bale nog twee seizoenen uit te betalen en er op sportief vlak weinig tot niets voor terug te krijgen. De flankaanvaller gaf onlangs nog aan dat de bal in het kamp van Real lag en die uitspraak krijgt nu ook gehoor bij het clubbestuur.

Volgens The Telegraph is Real Madrid bereid om de helft van Bales loon te blijven betalen. Zo wordt het aantrekkelijker voor clubs uit de Premier League, want daar lijkt zijn volgende bestemming te liggen, om de ex-speler van Tottenham in te lijven.