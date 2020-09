Atalanta Bergamo toont interesse in toptalent uit de Bundesliga

Atalanta Bergamo heeft een nieuwe aanvallende middenvelder op het oog. De Italiaanse revelatie van het voorbije seizoen denkt namelijk aan Amine Harit, de 23-jarige Marokkaan van Schalke 04.

Amine Harit maakte vorig seizoen indruk in de Bundesliga. De 23-jarige aanvallende middenvelder was één van de lichtpunten bij Schalke 04 en hij was goed voor 7 doelpunten en 7 assists in 28 wedstrijden in alle competities samen.

Bij Atalanta Bergamo zouden ze hem zeer graag binnenhalen. De kans bestaat namelijk dat Papu Gomez naar Al Nassr zou trekken. Volgens Sky Sport Italia zou Harit rond de 25 miljoen euro moeten kosten.