Wedstrijden in het buitenland: Lukebakio scoort twee doelpunten voor Hertha Berlijn in spectaculaire wedstrijd, Kabasele kan meteen winnen met Watford

Met Dodi Lukebakio, Christian Kabasele en Jason Denayer kwamen deze avond drie Belgen in actie in het buitenland. Lukebakio scoorde twee doelpunten, maar verloor met Hertha Berlijn. Kabasele won met Watford en Denayer speelde gelijk met Olympique Lyon.

In Duitsland stonden vandaag twee bekerwedstrijden op het programma. Mainz 05 haalde het vlot met 1-5 van TSV Havelse en Hertha Berlijn verloor verrassend met 5-4 van Eintracht Braunschweig. Dodi Lukebakio kon twee scoren voor Hertha Berlijn, maar het was dus niet voldoende voor de overwinning.

The Championship of de Engelse tweede klasse werd deze avond afgetrapt met een wedstrijd tussen Watford en Middlesbrough. Christian Kabasele stond de hele wedstrijd op het veld en zag hoe zijn ploegmaat Cathcart voor het enige doelpunt van de avond zorgde.

In Frankrijk speelde Lyon haar tweede wedstrijd van het seizoen op het veld van Bordeaux. Een doelpunt kregen we in deze wedstrijd echter niet te zien. Ook Jason Denayer stond de hele wedstrijd op het veld.