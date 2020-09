Kasper Dolberg opnieuw bestolen: Porsche gestolen en ingebroken in woning

Kasper Dolberg heeft nog niet veel geluk gehad in zijn periode bij OGC Nice. Vorig seizoen werd het horloge van de aanvaller gestolen door een ploegmaat en nu is er ingebroken in zijn woning en is zijn Porsche gestolen.

Kasper Dolberg was met Denemarken actief in de Nations League, maar toen hij terug thuis kwam in Nice, stond zijn Porsche niet meer op de luchthaven. De wagen was gestolen en het werd nog erger wanneer hij thuis kwam, want er was ook nog eens ingebroken in zijn woning.

Volgens l’Equipe waren enkele telefoons verdwenen en er was ook geld weg. Het is niet de eerste keer dat Dolberg wordt bestolen, want vorig seizoen werd zijn horloge gestolen door een ploegmaat bij OGC Nice.