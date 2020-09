Veiling Duivelsshirts: duurste truitje kost 2.400 euro, ook Doku brengt aardig wat geld binnen

De shirts die de Rode Duivels in hun interlands tegen Denemarken en IJsland droegen gingen onder de veilingshamer. Tegen de Denen was het truitje van Youri Tielemans het duurste exemplaar. Dat van Kevin De Bruyne was het duurste tegen IJsland.

De KBVB bouwde in 2005 40 voetbalveldjes met steun van UEFA. De Bond wil die ontmoetingsplaatsen voor voetballers -Belgian Red Courts- renoveren en rekende daarvoor op de steun van de Rode Duivels. De shirts van hun interland tegen IJsland werden geveild. Zaterdagavond was de deadline om te bieden en de bedragen zijn binnen. Het shirt van Kevin De Bruyne lag het beste in de markt. Het werd voor 2.400 euro verkocht. Eden Hazard (1.700), Axel Witsel (1.600), Dries Mertens (1.400) en Jeremy Doku (1.300) brachten ook veel geld in de lade. Ook de shirts van de match tegen Denemarken werden geveild. Toen was Youri Tielemans de duurste vogel. (de rest leest u hier)