AZ Alkmaar meteen uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League

AZ Alkmaar is niet verder geraakt dan de derde voorronde van de Champions League. De Nederlandse club verloor deze avond met 2-0 van Dynamo Kiev. Als KAA Gent vanavond weet te winnen van Rapid Wien, nemen ze het volgende week op tegen de Oekraïners.

AZ Alkmaar moest vanavond op bezoek bij Dynamo Kiev. De Nederlanders hadden er goede hoop op en in de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op, maar doelpunten vielen er niet in de eerste 45 minuten.

In de tweede helft kreeg AZ het deksel op de neus, want na nog geen 5 minuten zorgde Gerson Rodrigues voor de 1-0. De bezoekers gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar daardoor kwamen er achterin gaten. Mykola Shaparenko in de slotfase de 2-0 eindstand vastleggen.

Door deze overwinning neemt Dynamo Kiev het volgende week op tegen de winnaar van het duel tussen KAA Gent en Rapid Wien.