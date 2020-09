Dit zijn de tien best betaalde spelers ter wereld, zonder Belgen in de lijst

De twee beste voetballers ter wereld zijn ook de best betaalde spelers. Zo gaat dat nu eenmaal. Maar wie vervolledigt de top-10 met Lionen Messi en Cristiano Ronaldo aan de top?

Het gespecialiseerde zakenblad Forbes publiceert deze week het klassement van best betaalde voetballers in 2020. Net zoals vorig jaar vinden we Lionel Messi (126 miljoen dollar) en Cristiano Ronaldo (117M) terug op eenzame hoogte. Het tweetal komt stilaan op leeftijd, maar hun inkomen is nog steeds ongeëvenaard in de voetbalwereld.

We mogen enkele Rode Duivels bij de beste voetballers ter wereld rekenen, maar een plaats in de top-10 van hoogste inkomens is (nog) niet weggelegd voor Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Thibaut Courtois.

Dit is de volledige top-10 (in dollar):

1. Lionel Messi - Barcelona: 126M

2. Cristiano Ronaldo - Juventus: 117M

3. Neymar - PSG: 96M

4. Kylian Mbappé - PSG: 42M

5. Mo Salah - Liverpool: 37M

6. Paul Pogba - Manchester United: 34M

7. Antoine Griezmann - Barcelona: 33M

8. Gareth Bale - Real Madrid: 29M

9. Robert Lewendowski - Bayern München: 28M

10. David De Gea - Manchester United: 27M