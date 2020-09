Wordt Besnik Hasi de nieuwe trainer van AA Gent?

Wie volgt Laszlo Bölöni op bij AA Gent? Ivan De Witte start de zoektocht naar een nieuwe trainer.

De Witte gaf aan dat Bölöni een fout was en geen goede match. Hij hoopt de volgende trainer iets doordachter te kiezen. Wie aan het profiel van De Witte zou voldoen is Besnik Hasi.

De Albanese coach is momenteel actief in Saoedi-Arabië bij Al-Raed en heeft daar zijn contract onlangs nog verlengd met een seizoen, maar zit hij binnenkort alweer op de bank in de Jupiler Pro League?

Volgens RTBF ziet Ivan De Witte in Besnik Hasi de ideale kandidaat om Laszlo Bölöni op te volgen. De voormalige coach van Anderlecht kan zich een van de dagen aan een telefoontje verwachten.