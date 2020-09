Begin er maar aan, Alderweireld en co: Tottenham speelt mogelijk 9 matchen op 21 dagen

Als de resultaten in de bekercompetities wat meezitten bij Tottenham Hotspur, dan staan ze de komende drie weken voor een hels programma.

Zondag is Tottenham aan het seizoen begonnen met een thuismatch tegen Everton. De 0-1 kwam hard aan in Londen, maar veel tijd om daarover te piekeren hadden José Mourinho en de zijnen niet. Donderdag moesten de Spurs in Bulgarije zijn voor het Europa League duel tegen Lokomotiv Plovdiv.

League Cup en Europa League

Op de persconferentie in de aanloop naar die partij uitte Eric Dier zijn onvrede over dat helse schema. Er wordt te weinig rekening gehouden met de spelers, zo oordeelde hij. Naast de duels in de Premier League en de Europa League, Tottenham moet nog in totaal drie hordes nemen in de voorronden, moeten Toby Alderweireld en co ook nog aan de slag in de League cup.

Als het daarin overleeft, zal Tottenham van 13 september tot en met 3 oktober negen matchen hebben afgewerkt. Van het goede te veel, lijkt ons...