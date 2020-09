Bayern München begint het seizoen met monsterzege tegen Schalke 04

Bayern München mocht vandaag het Bundesliga-seizoen op gang trappen en deed dat tegen Schalke 04. Een wedstrijd die de uit-ploeg niet snel zal vergeten, het werd maar liefst 8-0.

De eerste kans was nochtans voor Schalke 04, dat goed aan de wedstrijd begon. Pacienca moest Neuer tot een redding dwingen. Maar tegen Bayern maak je ook dit seizoen best al je kansen af, want elk schot op doel was prijs.

Zo stond het na een halfuur al 3-0 na doelpunten van Gnabry, Goretzka en Muller. Die eerste zou de held van de avond worden met een hattrick. Ook nieuwkomer Leroy Sane pakte meteen zijn doelpuntje mee. De overige doelpunten kwamen er van Thomas Müller en toptalent Jamal Musiala, die pas voor de tweede keer minuten kreeg van Flick.

Benito Raman mocht ook nog 25 minuten meedoen bij Schalke, maar kwam eigenlijk niet in het stuk voor.

Bayern begint zo waar het vorig seizoen mee eindigde: de Bundesliga pletwalsen. Het was nog maar van tegen Barcelona geleden dat ze er acht wisten te scoren.