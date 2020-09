"Het moment waar jullie allemaal op hebben gewacht": Thiago Alcantara is een speler van Liverpool

Liverpool heeft eindelijk Thiago beet. De Spaanse middenvelder verlaat Bayern München en gaat bij de Engelse landskampioen aan de slag.

Na de gewonnen Champions League-finale kwam het bericht naar buiten dat Thiago Bayern wou verlaten. Al snel volgde ook van het bestuur van Bayern München de bevestiging dat de Spanjaard wou vertrekken.

Hij was toe aan een nieuwe uitdaging en die ligt dus in Engeland. Daar gaat hij onder Jurgen Klopp voetballen. Even leek een terugkeer naar Barcelona ook een mogelijkheid, maar die geven de voorkeur aan Wijnaldum.

Bayern München ontvangt 30 miljoen euro voor Thiago. Een vraagprijs waar het geen afstand van wou doen. Liverpool zwichtte, maar heeft nu toch haar gedroomde middenvelder beet.